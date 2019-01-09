В Подмосковье двухлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа

Читайте также

В Подмосковье двухлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа

1065

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Мальчик полетел вниз, после того как, стоя на подоконнике, облокотился на непрочную москитную сетку.

В Лобне малолетний ребёнок выпал из окна. Инцидент произошёл 7 января. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Малыш облокотился на москитную сетку, упал с высоты пятого этажа и остался жив. Бригада скорой помощи доставила его в Лобненскую центральную городскую больницу.

В момент инцидента отец малыша находился на работе, а мама — на кухне. По факту произошедшего проводится проверка.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×