В Подмосковье двухлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа

Мальчик полетел вниз, после того как, стоя на подоконнике, облокотился на непрочную москитную сетку.

В Лобне малолетний ребёнок выпал из окна. Инцидент произошёл 7 января. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Малыш облокотился на москитную сетку, упал с высоты пятого этажа и остался жив. Бригада скорой помощи доставила его в Лобненскую центральную городскую больницу.

В момент инцидента отец малыша находился на работе, а мама — на кухне. По факту произошедшего проводится проверка.