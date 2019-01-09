Деньги решают не всё. Сваха посоветовала главе Amazon поискать невесту из Сибири

Какая именно женщина нужна миллиардеру, эксперт ответить затруднилась, поскольку всё зависит от его запросов.

Генеральный директор брачного агентства "Институт знакомств" Наталья Бурмакина в беседе с Лайфом прокомментировала заявление основателя компании Amazon и богатейшего человека в мире Джеффа Безоса о разводе после 25 лет брака. Для поиска новой невесты она порекомендовала наведаться в Сибирь и выбрать россиянку.

— Россиянок рекомендовали и во времена Соломона, и у Чингисхана было такое выражение, что "самая спокойная женщина, несексуальная, но спокойная, выдержанная в воспитании и формировании детей, — это сибирячка". Уж если мы говорим о россиянке как о невесте, то, наверное, там, в Сибири, глубине этой сердцевины русской, красивые женщины в сердце России живут, — сказала она.

Бурмакина, в частности, выступила за то, чтобы россиянки жили хорошо, качественно и улучшали благосостояние России. При этом сваха затруднилась ответить, женщина с каким характером нужна Безосу.

— В первую очередь я бы сначала посмотрела, какой у него запрос, потому что с запросами обращаются разными, иногда запрос даже невыполним. Хотя вроде бы говорят, что деньги решают всё, но надо сначала послушать и понять, чего он хочет, — продолжила она.

Гендиректор брачного агентства предположила, что в основном состоявшиеся мужчины не ищут успешную в деньгах женщину, а ищут именно успешную в физическом и умственном здоровье.

— Им абсолютно всё равно, где она живёт, они, наоборот, говорят: нам женщину из обычной семьи. Поэтому насчёт этого мужчины, почему бы и нет? — резюмировала Бурмакина.