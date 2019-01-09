"Хорошая" мать. Муж прокомментировал видео москвички с издевательством над сыном

Мужчина рассказал, что их мог кто-то подставить и что его жена никогда не била ребёнка.

Муж москвички, снявшей видео издевательств над сыном, прокомментировал её действия в беседе с Лайфом.

— Он порезался где-то или за что-то зацепился, рану расковырял рукой, и пошла кровь. Пока мы проснулись, ребёнок уже и перемазался весь. После этого всё и пошло, что мы избиваем детей и тому подобное, — сказал мужчина.

По его словам, его жену подставили и полиции теперь предстоит с этим разобраться. Само видео могло попасть в Сеть через групповую беседу с подругами в WhatsApp.

Муж рассказал, что они уже женаты 4 года и он считает её хорошей матерью. Он добавил, что следователи и представители службы опеки уже осмотрели квартиру и в настоящее время всё нормально.

Напомним, сегодня в соцсетях появилась запись жестокого обращения матери со своим ребёнком.