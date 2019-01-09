Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

Главы двух государств подтвердили стремление к урегулированию кризиса в этой стране политическим путём.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии, включая вопросы формирования Конституционного комитета на основе договорённостей, достигнутых в ходе четырёхстороннего (Россия, Турция, ФРГ и Франция) саммита в Стамбуле 27 октября 2018 года, — говорится в сообщении.

Как отмечается, собеседники выразили стремление развивать политический процесс в Сирии, в том числе с помощью ООН. Цель — урегулировать кризис в этой стране.

Предыдущая беседа двух лидеров на эту тему состоялась в конце декабря прошлого года.