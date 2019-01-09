МВД предложило ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в Интернете

Предлагается усилить ответственность не только владельцев сайтов, но также и хостинг-провайдеров.

Новый законопроект, ужесточающий ответственность для владельцев интернет-сайтов и хостинг-провайдеров за пропаганду наркотиков, был предложен Министерством внутренних дел России, об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ирина Волк.

— Действующие штрафные санкции в отношении владельцев интернет-ресурсов не в полной мере способствуют достижению цели административного наказания. <...> В этой связи представляется, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие либо рекламирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность, — сказала она.

Для этого предлагается ввести отдельный квалифицирующий признак в статью 6.13 КоАП (Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров), а также увеличить штрафы по статье 13.34 (Неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Кроме того, предлагается выписывать увеличенные штрафы за повторные нарушения в течение одного года. Ожидается, что такие меры помогут эффективнее бороться с пропагандой и рекламой наркотиков в Интернете, при это не требуя дополнительных вложений из бюджета.

В прошлом году МВД нашло смертоносную рекламу наркотиков в "Ютубе".