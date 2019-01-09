Беглов пригрозил выдать петербургским чиновникам лопаты для уборки снега

По результатам опросов, лишь 25% жителей Северной столицы остались довольны качеством работы коммунальщиков в новогодние праздники.

В Санкт-Петербурге врио губернатора Александр Беглов пригрозил выдать лопаты главам всех районов для уборки заснеженных улиц. Об этом сообщает ТАСС.

— Каждому главе района выдать по лопате с надписью "лопата Беглова". <...> Приеду в район и проверю, есть ли лопата в багажнике. Там, где беспорядок, возьмём лопаты и будем вместе с вами убирать территорию, не важно, к какой подведомственности эта территория относится, — сказал он.

Его высказывание стало реакцией на многочисленные жалобы от жителей Петербурга на плохую работу коммунальных служб, среди которых, по результатам опросов, лишь 25% респондентов остались довольны качеством уборки снега.

Кроме того, по словам Беглова, всем городским службам следовало бы извиниться перед горожанами, которые пострадали из-за плохой уборки улиц, снежных завалов и гололёда. Он также поручил вице-губернатору Николаю Бондаренко лично посетить детские сады, школы и поликлиники, чтобы убедиться в качестве выполнения работ.