Цены растут, говорите? Инфляция в Венесуэле достигла почти 1,7 млн процентов

Глава комиссии по финансам считает, что в этом виноваты те, кто узурпирует власть и не предлагает мер для разрешения кризиса.

Венесуэла закончила год с уровнем инфляции почти в 1,7 млн процентов. Об этом в "Твиттере" написал глава комиссии по финансам Национальной ассамблеи страны Рафаэль Гусман.

2018 cerró con una inflación de casi 1.700.000%. Con esta cifra Venezuela se convierte en uno de los 3 países con la inflación más altas en la historia del mundo. Este es el resultado de quienes usurpan el poder y que no proponen medidas para solucionar la crisis que vivimos pic.twitter.com/AhE5Vx4J4Y — Rafael Guzmán (@RafaelDGuzmanR) 9 января 2019 г.

— 2018 год закончен с инфляцией почти в 1,7 миллиона процентов. С этим показателем Венесуэла превращается в одну из трёх стран мира с самой высокой в истории инфляцией, — написал Гусман.

Он завил, что в сложившейся ситуации виноваты те, кто узурпирует власть и не предлагает мер для разрешения кризиса, в котором оказалась страна.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит поддерживать Венесуэлу.