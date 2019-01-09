Цены растут, говорите? Инфляция в Венесуэле достигла почти 1,7 млн процентов

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Цены растут, говорите? Инфляция в Венесуэле достигла почти 1,7 млн процентов

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Фото: © Flickr/Gabriela Camaton

Глава комиссии по финансам считает, что в этом виноваты те, кто узурпирует власть и не предлагает мер для разрешения кризиса.

Венесуэла закончила год с уровнем инфляции почти в 1,7 млн процентов. Об этом в "Твиттере" написал глава комиссии по финансам Национальной ассамблеи страны Рафаэль Гусман.

— 2018 год закончен с инфляцией почти в 1,7 миллиона процентов. С этим показателем Венесуэла превращается в одну из трёх стран мира с самой высокой в истории инфляцией, — написал Гусман.

Он завил, что в сложившейся ситуации виноваты те, кто узурпирует власть и не предлагает мер для разрешения кризиса, в котором оказалась страна.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит поддерживать Венесуэлу.

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