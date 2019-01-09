"Нафтогаз" обозначил условия отзыва иска к "Газпрому" на $12 млрд

В компании отметили, что одним из вариантов может стать подписание нового долгосрочного контракта.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что его компания готова отозвать свой иск к "Газпрому" почти на $12 млрд, если будет гарантирована выплата компенсаций из-за возможной потери в стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС).

По мнению Коболева, компенсация не обязательно должна быть выражена деньгами, а может быть скрыта в подписании нового долгосрочного контракта между компаниями на транзит газа.

— Если вы строите и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, — сказал он в эфире украинского "Пятого канала".

Как ранее сообщал Лайф, в июле прошлого года "Нафтогаз" подал иск против "Газпрома" в Арбитражный суд Стокгольма на 11,58 миллиарда долларов с требованием пересмотреть тарифы на транзит голубого топлива.