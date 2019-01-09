Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе цинкования под Оренбургом

В районе предприятия не зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Спасатели ликвидировали открытое горение на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области, заявил РИА "Новости" глава Новосергиевского района Александр Лыков.

— На данный момент открытое горение ликвидировано, языков пламени нет, спасатели проводят проливку. Предположительно, через час ожидаем полной ликвидации возгорания, — приводит издание комментарий Лыкова. Он добавил, что никто из персонала предприятия не пострадал, все смогли самостоятельно покинуть помещения.

Лыков выразил мнение, что возгорание могло начаться из-за нарушения в технологических процессах.

В ГУ МЧС РФ, в свою очередь, отметили, что в районе завода не зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Следственный комитет России проводит проверку по факту инцидента, следователи проводят опрос руководства и персонала. После полной ликвидации пожара специалисты начнут осмотр места ЧП.

Лайф публиковал видео пожара.