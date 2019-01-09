Кипрский архиепископ опроверг заявление МИД Украины о поддержке "новой церкви"

Иерарх заявил, что не собирается упоминать на божественной литургии главу неканонической структуры Епифания.

Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он поддержал предоставление Украине автокефалии, сообщает агентство церковных новостей Romfea.

Ранее он встретился с послом Украины на Кипре Борисом Гуменюком, после чего источники в посольстве Незалежной сообщили местным СМИ, что архиепископ якобы высказался за автокефалию церкви на Украине.

Хризостом II опроверг эти слухи, назвав их ложными.

Каждое государство имеет право на автокефалию, и это зависит от народа. Однако сейчас я вижу, что украинский народ не выступал за неё архиепископ Кипрский Хризостом II

По его словам, "сейчас главным является не автокефалия, а то, что православие не должно быть разделено".

— В заключение блаженнейший [Хризостом II] сказал, что ему предложили, чтобы глава [украинской "новой церкви"] посетил Кипр, что он категорически отверг, указав, что не упоминал его на божественной литургии и никогда не упомянет, — говорится в сообщении газеты.

Молитвенное поминовение глав поместных церквей в соответствии с их местом в перечне поместных церквей (диптихе) считается воплощением единства церкви.

Константинополь включил в свой диптих имя Епифания (Думенко) после избрания его главой неканонической "новой церкви" на Украине. Патриарх Варфоломей обратился к главам поместных церквей с просьбой о молитвенном поминовении украинского иерарха, однако ни одна церковь его не поминает: таким образом, никто не признаёт его главой "новой церкви" на Украине.