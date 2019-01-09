Рабочий погиб при ремонте ванной комнаты в московской квартире

Строитель выполнял работы по увеличению проёма в стене для доступа сантехника к вентилю перекрытия горячей воды.

В Москве в квартире на улице Авиационной рабочий погиб во время ремонта в ванной комнате. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Инцидент произошёл 9 января в районе 16 часов. Сообщается, что строитель должен был увеличить проём в стене для доступа сантехника к вентилю перекрытия горячей воды. Это было необходимо для отключения полотенцесушителя и выполнения дальнейших работ в ванной.

Собственникам квартиры позвонила консьержка, которая сообщила о протечке. Приехавшие владельцы открыли дверь и обнаружили рабочего, который лежал рядом с перфоратором. Добавим, что причиной смерти мог стать как удар током, так и полученные ожоги.

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