В МИД Ирана сообщили о задержании гражданина США

В ведомстве назвали ложными заявления СМИ о якобы неподходящих условиях содержания.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми подтвердил данные о задержании в стране американского гражданина Майкла Уайта. Заявление было опубликовано на сайте иранского дипведомства.

— Правительство США ... было проинформировано об этом в первые дни задержания, властям с самого начала были известны подробности, — сказал Гасеми.

При этом, по его словам, некоторые СМИ "создали сфабрикованные новости и таким образом усилили психологическую войну, опубликовав ложные сообщения о плохих условиях содержания заключённого".

Мы категорически отрицаем подобные ложные и неверные сообщения Представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми

В понедельник издание The New York Times заявило, что 46-летний ветеран ВМС США Майкл Уайт пребывает в иранской тюрьме по неуточнённым обвинениям. Его мать сообщила газете, что он отправился в Иран летом 2018 года к подруге и должен был вернуться через Дубай 27 июля, но так и не сел на борт самолёта. После этого женщина заявила о его исчезновении, и три недели назад из Госдепа ей сообщили, что Уайт содержится в иранской тюрьме.