Лыжник из Москвы погиб под лавиной на Эльбрусе

По некоторым данным, мужчина катался за пределами трассы и, возможно, сам спровоцировал сход снега.

Сотрудниками МЧС России по Кабардино-Балкарии было найдено тело туриста из Москвы, который погиб при сходе лавины, сообщается на сайте ведомства.

— В 18:10 поступила информация о том, что лыжник из города Москвы вышел покататься на лыжах на гору Эльбрус и по настоящее время не выходит на связь. <...> В 21:00 под станцией "Мир" на высоте 3500 метров нашли тело мужчины без признаков жизни, предположительно, лыжник из города Москвы, — говорится в сообщении.

Как сообщает "Интерфакс", мужчина, предположительно, катался вне обозначенных трасс и сам спровоцировал лавину, в которой погиб. В настоящий момент спасатели готовятся к транспортировке тела погибшего вниз для передачи следственно-оперативной группе.