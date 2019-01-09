СМИ: Пятеро британцев погибли при обстреле ИГИЛ в Сирии

Пятеро британских военных погибли в результате попадания ракеты боевиков ИГИЛ*, информирует газета al-Watan со ссылкой на источники.
В статье подчёркивается, что эти военнослужащие входили в состав сил международной коалиции.
В результате ракетного удара также есть пострадавшие. Их доставили в госпиталь аш-Шадади (провинция Хасака).
Накануне госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео заявил, что коалиция ликвидировала 99% террористов. Он также добавил, что операция Вашингтона была весьма успешной.
В декабре 2018 года Трамп заявил о победе США над ИГИЛ в Сирии, отметив, что борьба с террористами была единственной причиной нахождения в стране американских военных. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон начал вывод войск из САР.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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