Пять машин столкнулись в Воронежской области, есть погибший

По предварительной информации, автомобиль Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом.

В Воронежской области в результате ДТП с участием пяти машин погиб один человек. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель экстренных служб региона и областного ГУ МВД.

Авария произошла в 18:40 9 января на трассе М-4 "Дон". Участниками ДТП стали автомобили Ford Focus, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Passat, Subaru Forester и КамАЗ.

По предварительной информации, автомобиль Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом, после чего с остальными тремя машинами. В результате столкновения водитель Volkswagen погиб. Четыре пассажира его автомобиля, в том числе 12-летняя девочка, были доставлены в больницу.

Всего в результате ДТП пострадали восемь человек. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.