Херсонский суд рассмотрит апелляцию на продление ареста Вышинскому 14 января

Херсонский апелляционный суд назначил на 14 января рассмотрение апелляции защиты главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского.

— Рассмотрение апелляции назначено на 14 января в 10:00 (11:00 мск. — Прим. Лайфа), — приводит РИА "Новости" слова его адвоката Андрея Доманского.

Правозащитник также сообщил, что сторона защиты намерена просить суд заменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, а также что он подал письмо с просьбой освободить Вышинского под своё личное поручительство.

Он также отметил, что, несмотря на то что статья, по которой обвиняют журналиста, считается тяжкой, в прошлом в украинских судах уже были случаи, когда подозреваемые по ней помещались под домашний арест.

Как ранее сообщал Лайф, 15 мая СБУ задержала главного редактора агентства РИА "Новости" Кирилла Вышинского, которому были предъявлены обвинения в госизмене, а позже и в незаконном обороте оружия. 17 мая он был арестован херсонским городским судом на два месяца, однако позже эта мера пресечения продлевалась, последний раз — в декабре 2018 года.