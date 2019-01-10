Уничтожал улики. Украинский пограничник пытался съесть взятку при задержании

Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали инспектора погранслужбы Украины при получении взятки в 200 долларов, которую он попытался съесть, сообщила пресс-служба Нацполиции.

В полиции пояснили, что пограничник содействовал в перевозке сигарет с Украины в страны Евросоюза через КПП Лужанка на границе с Венгрией.

— Задокументирован факт вымогательства тысячи долларов США... Во время получения последней части взятки в сумме 200 долларов инспектора задержали... Чтобы избавиться от предмета преступления — денег — и в дальнейшем избежать ответственности за совершение преступления, пограничник пытался их съесть, — уточняется в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по факту преступления возбуждено дело по статье "Получение взятки", проверяется причастность других сотрудников КПП.