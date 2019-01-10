Разъярённый слон пробежался по улицам города в Таиланде

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Разъярённый слон пробежался по улицам города в Таиланде

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Скриншот видео aggressive elephant attacks Thailand town youtube.com

Очевидцы из популярного среди туристов города Чантабури в Таиланде сняли на видео, как огромный дикий слон бегает по оживлённому 8-полосному шоссе и подходит к жилым домам, сообщает UPI.

На место были вызваны смотрители местного парка, которые предположили, что 25-летний самец проявляет агрессию к окружению, поскольку находится под действием гормонов, о чём также говорили обильные выделения из его щёк, характерные для пика периода размножения.

Предположительно, животное оказалось в городе после того, как его изгнал более сильный конкурент в борьбе за самок. Сообщается, что специалисты не стали применять спецсредства для его успокоения, а лишь безопасно выпроводили "гостя" за пределы жилой зоны.

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