В колонии умер генерал-майор Минобороны, осуждённый за мошенничество

По факту смерти бывшего военнослужащего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Осуждённый за мошенничество с жильём, выделенным Минобороны России для расселения военных, экс-глава отдела охраны труда и техники безопасности при Военной академии тыла и транспорта Владимир Полещук умер в колонии, сообщает ТАСС.

— Проводится проверка по факту смерти Владимира Полещука, — приводит агентство слова собеседника в правоохранительных органах.

Полещук долгое время страдал от тяжёлого заболевания. Источник уточнил, что в первую очередь проверяется факт необходимости освободить его от исполнения наказания по состоянию здоровья.

В 2017 году Санкт-Петербургский городской суд признал Полещука виновным в особо крупном мошенничестве и покушении на мошенничество. Он был приговорён к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Полещук незаконно оформил на третьих лиц 16 квартир, предназначенных для расселения военных. На момент преступления квартиры принадлежали МО РФ, позже они перешли на баланс администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.