Ципрас уверен, что парламент одобрит соглашение о переименовании Македонии

Премьер также подчеркнул, что для него вопрос о переименовании соседнего государства является одним из важнейших.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас выразил уверенность, что парламент страны поддержит соглашение с Македонией о переименовании этой страны. Об этом политик заявил в эфире телеканала OPEN TV.

— Думаю, что соглашение со Скопье будет одобрено. Но если партия "Независимые греки" откажется его поддерживать, то я тогда поставлю в парламенте вопрос о доверии правительству, — заявил Ципрас.

Предполагается, что в середине января документ будет одобрен македонским парламентом, после чего — греческим.

Ципрас отметил, что в октябре 2019 года в стране запланированы парламентские выборы, однако он не исключил проведения досрочных выборов в случае, если правительство останется в меньшинстве в парламенте.

Премьер также подчеркнул, что для него вопрос о переименовании соседнего государства является одним из важнейших. При этом Греция не заинтересована в нестабильной обстановке в соседнем государстве.

В июне прошлого года Афины и Скопье подписали соглашение об изменении названия Македонии. Новое имя позволит стране вступить в НАТО и ЕС, поскольку Евросоюз гарантировал Греции, что Македония войдёт в его состав только после согласования названия. В конце сентября в Македонии устроили референдум о переименовании, однако он провалился из-за низкой явки.