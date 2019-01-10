Вместо доллара. Центробанк обменял $100 млрд на другие валюты

Центральный банк России на конец июля почти вдвое снизил долю долларовых резервов — до исторического минимума в 21,9%, следует из "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте".

На замену американской валюте пришёл евро, доля которого за последний год увеличилась на 6,9% — до 32%, а также китайский юань, доля которого сейчас составляет 14,7% против 0,1% в июне 2017 года.

Кроме того, регулятор увеличил вложения в золото до 16,7%, а также нарастил долю прочих валют в резервах, среди которых фунты стерлингов (6,3%), японские иены (4,5%), канадские (2,9%) и австралийские (1%) доллары.