Старшеклассница из Йошкар-Олы умерла после приёма противозачаточных

Несколько дней школьница была в реанимации, врачи боролись за жизнь девушки, но ничего сделать не удалось.

Старшеклассница из Йошкар-Олы умерла в реанимации после приёма противозачаточных таблеток. Об этом информирует портал "Мегатюмень" со ссылкой на данные из соцсетей.

По информации портала, за несколько дней до Нового года девушка вступила в половую связь со своим 16-летним другом. При этом пара, судя по всему, не предохранялась. Испугавшись возможной беременности, девушка приняла парацетамол и несколько противозачаточных таблеток. Вскоре школьница почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

Несколько дней она была в реанимации, врачи боролись за жизнь девушки, но ничего сделать не удалось, и 4 января пациентка скончалась.

По факту смерти подростка назначена доследственная проверка. Причины произошедшего выявят необходимые экспертизы.