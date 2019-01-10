"Люди уже на пределе". Депутат Рады предсказал украинцам замерзание

Парламентарий отметил, что при новых тарифах, пенсионерам придётся отдавать более 90% своих сбережений на оплату коммунальных услуг.

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович в своём "Фейсбуке" предрёк украинцам замерзание в новом году из-за повышения тарифов на отопление.

— Всем известно, что тарифы на тепло в Украине запредельные. Людям приходится потуже затягивать пояса, чтобы хоть как-то по ним платить. Но вот власть считает, что мы всё ещё платим слишком мало, — отметил Рабинович.

Он подчеркнул, что совсем скоро украинцы получат первые платёжки в новом году, в которых будут новые цены на тепло, на 24% больше, нежели предыдущие.

Больше всего, по мнению Рабиновича, пострадают пенсионеры, которым придётся отдавать более 90% своих сбережений на оплату коммунальных услуг.

— Экономические тупицы во власти не понимают, что люди уже на пределе. Украинцы с трудом платили за тепло и по старым тарифам, а по новым — просто никто не сможет и не будет платить. Потому в итоге казна получит ещё меньше денег, чем до повышения, и кризис только усилится, — отметил Рабинович.

Ранее Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике по программе stand-by, согласно которому Незалежную ждёт повышение цен на газ.