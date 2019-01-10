Трамп назвал встречу с демократами по шатдауну пустой тратой времени

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его встреча со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и лидером сенаторов-демократов Чаком Шумером не принесла никаких результатов.

— Только что ушёл со встречи с Нэнси и Чаком, это пустая трата времени, — заявил он на своей странице в "Твиттере".

На встрече обсуждалось возобновление финансирования федерального правительства, работа которого была приостановлена 22 декабря, так как демократы и республиканцы не смогли согласовать бюджет.

Трамп требует выделить более пяти миллиардов долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе, но демократы, получившие большинство в палате представителей после промежуточных выборов в конце осени 2018 года, выступают против.

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