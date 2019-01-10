Трамп отказался отвечать на новые вопросы о "российском вмешательстве" в выборы

Американский президент Дональд Трамп отказался отвечать на новые вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года, сообщает Reuters.

Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани сообщил журналистам, что команда спецпрокурора пыталась поднять вопрос о том, чтобы Трамп ответил на дополнительные вопросы по упомянутой выше теме, однако получила отказ, поскольку "не убедили в том, что у них остались вопросы, на которые они бы уже не знали ответов".

Он также добавил, что в сложившейся ситуации подчинённые Мюллера при желании могли бы направить Трампу повестку, но тут же предостерёг их от этого, сказав что "мы (команда Трампа) можем сопротивляться этому изо всех сил".

Ранее адвокат американского лидера в интервью телеканалу Hill.TV сообщил, что Трамп отказывается отвечать на дополнительные вопросы спецпрокурора в письменном виде, поскольку у команды Мюллера уже есть "всё, что им нужно".