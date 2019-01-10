В — воспитание. Отец протащил дочку по аэропорту за капюшон

В международном аэропорту имени Даллеса (Вашингтон, США) очевидцы сняли на видео, как мужчина тащит за собой свою дочь, схватив её за капюшон куртки. Об этом сообщает The Sun.

Девочка, не сопротивляясь, дала отцу волочить себя по аэропорту мимо багажной ленты. Она лежала на полу в куртке со сложенными руками.

На кадрах видно, что отец сохраняет спокойствие и выглядит даже равнодушным.

Странную парочку сопровождала ещё одна девочка — вероятно, старшая дочь пассажира.

Один из пользователей Сети прокомментировал видео так: "Иногда дети просто не слушаются. А ты должен делать то, что делаешь, когда имеешь дело с упрямцами! Не вижу здесь ничего, что могло бы нанести вред ребёнку".