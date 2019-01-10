Прощание с писателем Лисовым пройдёт в Новодевичьем монастыре

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Прощание с писателем Лисовым пройдёт в Новодевичьем монастыре

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Николай Лисовой. Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Дмитрий Ермаков

Прощание с известным российским учёным и писателем Николаем Лисовым состоится в четверг, 10 января, в Новодевичьем монастыре в Москве, там же пройдёт отпевание.

Церемония прощания с Николаем Николаевичем Лисовым состоится в храме Успения Пресвятой Богородицы Новодевичьего ставропигиального монастыря. Отпевание пройдёт в 10:30

Императорское православное палестинское общество

Лисовой умер в ночь на Рождество в возрасте 72 лет.

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