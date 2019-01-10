Зоологи США сообщили о почти 90-процентном вымирании бабочек-монархов

Согласно исследованию университета штата Вашингтон, в ближайшие десятилетия этот вид вымрет совсем.

Зоологи из штата Калифорния зафиксировали серьёзное снижение популяции бабочек вида данаида монарх, количество которых с 2017 года сократилось почти в десять раз, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что по подсчётам, проведённым Обществом Xerces, в текущем году было зарегистрировано менее 30 тысяч бабочек этого вида, что на 86% меньше, чем во время аналогичной "переписи" 2017 года. В пример также приводятся данные 1981 года, когда подтверждённая популяция насчитывала более миллиона особей.

Кроме того, в последнем отчёте подчёркивается, что нет никаких доказательств отсроченной миграции, что подтверждает столь высокую степень вымирания бабочек-монархов. Более того, согласно исследованию университета штата Вашингтон, в ближайшие десятилетия этот вид вымрет совсем, если человечество не примет меры по его сохранению.

Отмечается, что данаида монарх — одна из известнейших бабочек Северной Америки, за которой ежегодно "охотятся" многочисленные туристы, желающие сделать фотографии с этими прекрасными насекомыми.