СМИ: За захваченных в Бенине российских моряков может быть заплачен выкуп

При этом силовое освобождение россиян возможно только при наличии соответствующего решения СБ ООН.

В Посольстве РФ в Бенине сообщили "Известиям", что за захваченных пиратами российских моряков может быть заплачен выкуп.

В дипведомстве подчеркнули, что на данный момент местонахождение моряков остаётся неизвестным. При этом вопрос о выплате выкупа решает компания-судовладелец.

— Они [пираты] всегда так делают. Это их обычный метод. Исходя из всех предыдущих случаев, людей похищали именно из-за выкупа. Обычно его выплачивает судовладелец, — заявил пресс-атташе Посольства РФ в Бенине и Того Самир Мирзаханов.

При этом силовое освобождение россиян возможно только при наличии соответствующего решения СБ ООН, отметил глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Напомним, 2 января в Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты напали на судно-контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы и захватили шесть (из 24) членов экипажа. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил Главному следственному управлению провести проверку информации СМИ о захвате российских моряков у берегов Бенина.