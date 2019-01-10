Ну и что, что лапки. Кошка британского искусствоведа испортила картину XVII века

Потерпевший купил полотно четыре года назад за 5250 фунтов стерлингов (более 460 тысяч рублей).

Кошка британского искусствоведа и телеведущего Бендора Гросвенора испортила уникальную картину XVII века стоимостью более пяти тысяч фунтов стерлингов.

По словам мужчины, он едва завершил реставрацию портрета художника Джона Майкла Райта, когда его кошка Падме внезапно прыгнула на картину и повредила когтями её центр. Искусствовед сообщил, что купил полотно четыре года назад за 5250 фунтов стерлингов (более 460 тысяч рублей). Примерно столько же ему теперь придётся отдать за реставрацию.

Гросвенор добавил, что кошка, видимо, не является поклонницей творчества портретиста и не жалеет о содеянном, сообщает The Telegraph.