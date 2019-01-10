СМИ: Небоскрёб — символ Нью-Йорка Chrysler Building выставят на продажу

Сумма сделки пока неизвестна, но только аренда земли под зданием обходится владельцам в 32,5 миллиона долларов ежегодно.

Владельцы одного из самых знаменитых символов Нью-Йорка — небоскрёба Chrysler Building — собираются выставить здание на продажу из-за высоких затрат на содержание и конкуренции со стороны других высоток, сообщает The Wall Street Journal.

В настоящий момент небоскрёб принадлежит фонду Абу-Даби Abu Dhabi Investment Counci, потратившему в 2008 году $800 млн на покупку акций и владеющему 90-процентным пакетом, а также застройщику Tishman Speyer Properties , владеющему остальными 10%, которые обратились к риелторам из CBRE Group Inc, чтобы подготовить предложение по продаже здания.

Журналисты отмечают, что новый владелец недвижимости может столкнуться с некоторыми сложностями, которые связаны с колоссальными затратами на содержание здания, поскольку только в 1997 году застройщик потратил $100 млн на его обновление. Сколько подобные работы могут стоить сейчас — неизвестно.

Также эксперты отмечают высокую стоимость аренды, которая только за минувший год выросла больше чем в четыре раза. Так, в 2017-м земля под Chrysler Building обходилась в $7,75 млн, однако уже в 2018-м эта цифра выросла до $32,5 млн. По прогнозам экспертов, к 2028 году она и вовсе достигнет $41 млн ежегодно.

Небоскрёб был построен компанией Сhrysler Corporation 27 мая 1930 года в восточной части Манхэттена и стал первым зданием в мире, которое было выше Эйфелевой башни. Его высота составила 320 метров. Однако рекорд продержался всего 11 месяцев, пока в 1931 году не достроили Empire State Building высотой 443,2 метра.