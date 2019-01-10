Выбирайте пути объезда. На северо-западе Москвы ограничат движение по ряду улиц

Сразу на шести улицах северо-запада Москвы с января по август 2019 года будет введено ограничение движения транспорта из-за строительства дорог. Об этом сообщает информационный центр столичного транспортного комплекса.

До 31 марта будет ограничено движение по двум полосам Карамышевской набережной в районе дома № 1, корп. 1. Аналогичные ограничения введены в районе дома № 2, корп. 5 той же набережной — с 1:30 до 5:30. До 30 августа ограничено движение по одной полосе на участке Карамышевской набережной от дома № 1, корп.1 до дома № 4, корп. 1, стр. 4.

С 20 февраля по 20 марта сложнее будет проехать на участке от дома № 4, корп. 1, стр. 6 до дома № 4, корп. 1, стр. 4 в 3-м Силикатном проезде.