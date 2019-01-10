Китай хочет содействовать денуклеаризации Корейского полуострова

Пекин готов объединить усилия с Северной Кореей, укреплять и развивать отношения с ней.

Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном выразил готовность активно содействовать процессу ядерного разоружения Корейского полуострова. Об этом информирует агентство Синьхуа.

Мы заинтересованы действовать с вами в общем направлении, объединив усилия с прочими сторонами. Ради обеспечения мира и безопасности мы будем содействовать денуклеаризации, играть конструктивную роль в поддержании долгосрочного мира в регионе Си Цзиньпин

По словам лидера КНР, китайская сторона готова объединить усилия с Северной Кореей, укреплять и развивать отношения с ней — "как между партиями, так и на межгосударственном уровне".

— Нам предстоит вместе вписать новую страницу в историю развития двусторонних контактов, внести вклад в поддержание мира и стабильности, в развитие и процветание региона, — отметил Си Цзиньпин.

7 января Ким Чен Ын нанёс визит в Китай. Он прибыл в Пекин на личном поезде со своей супругой Ли Соль Чжу, заведующим отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем, а также главой МИД республики Ли Ён Хо. Визит прошёл в преддверии возможного второго саммита между США и КНДР, в день рождения главы Северной Кореи, отмечаемый 8 января.