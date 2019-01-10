Временный глава Пентагона нецензурно отзывался об F-35

Чиновник не единожды критиковал программу истребителя на заседаниях, называя её несостоятельной.

Возглавляющий Министерство обороны США Патрик Шэнахэн на высокопоставленных встречах в Пентагоне резко осуждал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35, сообщает Politico со ссылкой на свои источники в ведомстве.

Собеседники издания пояснили, что до вступления в должность Шэнахэн нецензурно говорил о F-35, называя проект ошибкой. По его мнению, Lockheed Martin не в курсе, как осуществить программу создания истребителя пятого поколения.

Будучи на посту замминистра, Шэнахэн не единожды критиковал программу F-35 на заседаниях, называя её несостоятельной. Также он негативно высказывался о гендиректоре Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.

Собеседник издания отмечал тогда, что цена и прогнозы по проекту слишком дорогие и их не получится обеспечить. Проработавший 31 год в корпорации Boeing Шэнахэн говорил, что эта компания лучше справилась бы с созданием стелс-истребителя.