ВЦИОМ: Более четверти россиян сортируют бытовой мусор

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ВЦИОМ: Более четверти россиян сортируют бытовой мусор

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Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев

При этом почти половина респондентов не делают этого из-за отсутствия возможности.

Более четверти россиян (27%) сортируют бытовой мусор. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

При этом почти половина респондентов (47%) хотели бы сортировать мусор, однако не могут этого делать из-за отсутствия возможности. 11% заявили, что не желают этого делать.

Сообщается, что 33% опрошенных сдают опасные отходы в специальные пункты приёма, тогда как 65%, напротив, не делают этого.

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