Астрономы рассказали, во что превратится Солнце после своей гибели

Согласно данным, полученным спутником ESA Gaia, белые карлики, остатки звёзд, подобных нашему Солнцу, в определённый момент своего жизненного цикла начинают кристаллизоваться и могут стать гигантскими алмазами, сообщается в журнале Nature.
— Мы получили первые однозначные свидетельства того, что материя белых карликов постепенно кристаллизуется. Это означает, что на небе действительно присутствуют миллионы алмазных сфер, — пояснил Пир-Эммануэль Тремблэй из Уорикского университета.
Отмечается, что мёртвые звёзды вызывают особый интерес у астрофизиков, потому что благодаря им удаётся очень точно определять расстояние в космосе. Также исследователям не даёт покоя неизученный состав и структура этих объектов, одним из которых в ближайшие 10 миллиардов лет, по прогнозам учёных, станет и наше Солнце.
Своё предположение учёные строят на анализе более чем 15 тысяч белых карликов, удалённых от Земли на расстояние до 300 световых лет.
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