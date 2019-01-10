Астрономы рассказали, во что превратится Солнце после своей гибели

Основанием для теории стали данные исследований более 15 тысяч звёзд, удалённых от Земли на расстояние до 300 световых лет.

Согласно данным, полученным спутником ESA Gaia, белые карлики, остатки звёзд, подобных нашему Солнцу, в определённый момент своего жизненного цикла начинают кристаллизоваться и могут стать гигантскими алмазами, сообщается в журнале Nature.

— Мы получили первые однозначные свидетельства того, что материя белых карликов постепенно кристаллизуется. Это означает, что на небе действительно присутствуют миллионы алмазных сфер, — пояснил Пир-Эммануэль Тремблэй из Уорикского университета.

Отмечается, что мёртвые звёзды вызывают особый интерес у астрофизиков, потому что благодаря им удаётся очень точно определять расстояние в космосе. Также исследователям не даёт покоя неизученный состав и структура этих объектов, одним из которых в ближайшие 10 миллиардов лет, по прогнозам учёных, станет и наше Солнце.

Своё предположение учёные строят на анализе более чем 15 тысяч белых карликов, удалённых от Земли на расстояние до 300 световых лет.