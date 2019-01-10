Ким Чен Ын пообещал приложить все усилия для результативного саммита с Трампом

Глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что Пхеньян будет и дальше придерживаться политики денуклеаризации Корейского полуострова. Его комментарий приводит Синьхуа.

КНДР продолжит придерживаться политики денуклеаризации, будет при помощи диалога решать проблему, прилагать усилия, чтобы в ходе второго саммита КНДР — США были достигнуты результаты, которые бы получили одобрение мирового сообщества Ким Чен Ын

7 января Ким Чен Ын посетил Китай. Он прибыл туда на личном поезде в сопровождении супруги Ли Соль Чжу, заведующего отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля и главы МИД КНДР Ли Ён Хо. Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с Ким Чен Ыном выразил готовность активно содействовать процессу ядерного разоружения Корейского полуострова.