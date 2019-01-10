В Австралии задержан подозреваемый в отправке подозрительных пакетов дипмиссиям

Если вину мужчины удастся доказать, то ему будет грозить до десяти лет лишения свободы.

Австралийская полиция задержала подозреваемого в отправке подозрительных посылок в посольства и консульства различных государств. Об этом сообщает официальный сайт правоохранителей.

Злоумышленником оказался 48-летний мужчина из города Шеппартон (штат Виктория на юго-востоке Австралии). Перед магистратским судом Мельбурна он предстанет 10 января. Предположительно он отправил 38 различных посылок в дипмиссии в Канберре, Сиднее и Мельберне. В случае если его вину удастся доказать, ему будет грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, что в десяти консульствах и посольствах в Австралии были обнаружены подозрительные пакеты.