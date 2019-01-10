Мутко назвал размер выплат пострадавшим при обрушении подъезда в Магнитогорске

Средства получат собственники квартир, а также имеющие документы на регистрацию права собственности и те, у кого имеется постоянная регистрация в доме.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что пострадавшие в результате обрушения подъезда дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске получат единовременные выплаты для приобретения жилья в размере 31 725 рублей за квадратный метр общей площади утраченного жилого помещения.

— Соответствующие распоряжения Правительства России уже подписаны. Хочу отметить, что выделенная финансовая помощь будет доведена до региона незамедлительно, чтобы граждане, оставшиеся без квартир, смогли как можно скорее получить средства на покупку нового жилья, — цитирует Мутко его пресс-служба.

Выплаты получит 101 семья, оставшаяся без квартиры. Всего 238 человек. Средства получат собственники квартир, а также имеющие документы на регистрацию права собственности и те, у кого имеется постоянная регистрация в доме.

Напомним, подъезд десятиэтажки на улице Карла Маркса рухнул рано утром 31 декабря 2018 года. По предварительным данным, произошёл взрыв газа. Погибло 39 человек. Правительство выделило 147 млн рублей из резервного фонда на помощь пострадавшим в результате ЧП.