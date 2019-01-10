В атмосфере сгорел российский спутник предупреждения о ракетном нападении

Запущенный в 2007 году российский спутник "Космос-2430" предупреждения о ракетном нападении "Око" сошёл с орбиты и сгорел в земной атмосфере. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
По данным командования, спутник прекратил своё орбитальное существование ещё 5 января.
"Космос-2430" был выведен в октябре 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М" и был предназначен для отслеживания пусков межконтинентальных ракет с территории США. По неподтверждённой информации, связь с ним была потеряна ещё в 2012–2014 годах из-за выработки им своего ресурса.
Сейчас Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении.
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