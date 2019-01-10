Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на пять километров

Утром 10 января на Камчатке был зафиксирован выброс пепла вулканом Шивелуч на высоту пять километров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
— По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, утром 10 января 2019 года на вулкане Шивелуч зарегистрирован пепловый выброс, — говорится в сообщении.
Шлейф пепла от вулкана распространился в западном направлении, где нет населённых пунктов. Выпадения пепла в населённых пунктах в Усть-Камчатском районе не наблюдалось.
Высота вулкана Шивелуч составляет 3283 метра. Ему присвоен оранжевый код авиационной опасности.
Предыдущий выброс пепла этим вулканом произошёл 3 января. Высота его составила четыре с половиной километра.
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