Украинские военные похитили футболиста из Крыма, чтобы призвать в армию

За четыре с небольшим часа юноша смог "пройти" медкомиссию и находился на пересыльном пункте, однако его документы никто так и не проверил.

Сотрудники херсонского военкомата похитили приехавшего из Крыма юношу и пытались отправить его служить в стройные ряды украинской армии, сообщает радио "Куреш".

По имеющейся информации, молодой человек — профессиональный футболист, приехал в Херсон, чтобы устроиться в футбольный клуб. Однако, к своему несчастью, в районе 8:00 утра он зашёл в супермаркет, где ему встретились двое работников местного военкомата, которые, узнав, что юноше 20 лет и он не служил в армии, взяли его под руки и усадили в свою машину.

После этого мужчины пошли за покупками в тот самый магазин, а молодой человек по мобильному телефону смог дозвониться матери и рассказать о случившемся. Она-то и привлекла внимание правозащитников.

Отмечается, что уже к 13:00 юношу удалось обнаружить. За неполные пять часов он "прошёл" медицинскую комиссию и находился на пересыльном пункте, откуда отправляют непосредственно в войска.

Примечательно, что, по словам источника, у молодого человека не проверили ни один документ, а его личность установили исключительно "с его слов", аргументируя это тем, что надо выполнять "план" по призыву.

В настоящий момент обращение юноши находится на рассмотрении прокуратуры, которая должна решить вопрос о виновности военных в его фактическом похищении.