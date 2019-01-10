Мало снега. В Приморье зафиксированы первые в году лесные пожары

В континентальной части региона в декабре наблюдалась тёплая и экстремально тёплая погода.

В Приморском крае с начала 2019 года зафиксировано пять лесных пожаров из-за малоснежья, наблюдаемого в регионе. Об этом сообщает администрация региона.

— Всего с начала года произошло пять лесных пожаров. 9 и 10 января потушены пожары леса в Ольгинском и Лазовском районах, — говорится в сообщении.

Всего, по данным Рослесхоза, зафиксировано 27 тепловых аномалий. Как отмечает Примгидромет, в декабре 2018 года наблюдалась тёплая и экстремально тёплая погода с малым количеством осадков.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни снега не предвидится. Небольшой снегопад в отдельных районах ожидается лишь 13 января.