В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ в праздники

В России с 31 декабря по 6 января заболеваемость ОРВИ и гриппом была невысокой, небольшое превышение порогов было зафиксировано только в двух регионах. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщение которой приводит ТАСС.

— По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом было зарегистрировано в двух субъектах РФ, — уточняется в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в РФ против гриппа привито более 70,8 миллиона человек.