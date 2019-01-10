В Токио отказались комментировать вызов посла в МИД РФ

Представитель МИД Японии в беседе с РИА "Новости" не стал комментировать вызов посла страны в МИД РФ.
— С точки зрения необходимости ведения японо-российских переговоров по мирному договору в тихой обстановке, мы воздерживаемся от ответа, — заявил дипломат.
Он также объяснил позицию японской стороны по вопросу заключения мирного договора.
При этом представитель Страны восходящего солнца отметил, что Япония продолжит вести переговоры с российской стороной по вопросу заключения мирного договора.
Ранее Лайф рассказывал, что заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов встретился с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки.
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