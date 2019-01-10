В трёх аэропортах Германии началась забастовка служб безопасности

Авиакомпании обратились к своим клиентам с просьбой заранее уточнять статус рейса через Сеть.

Сотрудники служб безопасности трёх аэропортов в Германии — Дюссельдорфа, Штутгарта и Кёльна/Бонна — начали предупредительную забастовку, нарушающую планы десятков тысяч человек. По данным агентства DPA, забастовка продлится сутки.

В аэропорту Штутгарта стачка стартовала в 03:00 (05:00 по московскому времени), в двух других — в 00:00 (02:00 по московскому времени). Ожидается, что в течение дня отменится более 500 рейсов. Забастовка коснётся примерно 110 тысяч пассажиров. Авиакомпании просят своих клиентов заранее уточнять статус рейса через Сеть.

К стачке призвал профсоюз Verdi — в нём требуют увеличения зарплаты и улучшения условий труда. По оценке профсоюза, Федеральная ассоциация компаний, предоставляющих услуги по обеспечению безопасности полётов, не отреагировала должным образом на забастовку, которую в понедельник осуществили работники берлинских аэропортов Тегель и Шенефельд. Тогда в результате протестной акции в Берлине отменились десятки рейсов.

Ранее переговоры по тарифам между Verdi и BDLS закончились без каких-либо результатов. Следующий раунд запланирован на 23 января.