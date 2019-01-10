Эксперт озвучил "беспроигрышный" вариант для Украины в Керченском проливе

По его словам, в любом случае, независимо от итогов операции, Россия окажется в проигрышной ситуации на международной арене.

Экс-заместитель главы Генштаба Военно-морских сил Незалежной генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что "фиксация из космоса" западными союзниками Украины может помочь украинским кораблям пройти в Азовское море через Керченский пролив.

— Новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео- и аудиосредств контроля. И, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса, — приводит его слова UAportal.

По мнению Романенко, при таком развитии событий может быть всего два исхода — украинские корабли или пройдут дальше, или будут задержаны, но в любом случае Россия окажется "в проигрыше", ведь это станет доказательством "произвола", который произошёл в ноябре.

Как ранее сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Чёрном море и, не отвечая на запросы погранслужбы, направились к Керченскому проливу. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.