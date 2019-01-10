В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Хабаровском крае

Слухи о перекрытии дорог в Амурске из-за траурной процессии, по словам правоохранителей, являются недостоверными.

Начальник полиции Амурского района Хабаровского края не присутствовал на похоронах местного криминального авторитета. Об этом РИА "Новости" рассказала начальник пресс-службы регионального Управления МВД РФ Ирина Щеголева.

— Назначена проверка. Установлено, что начальник УМВД РФ по Амурскому району не присутствовал на похоронах. Будем рассматривать вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке, — заявила Щеголева.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина присутствовал начальник районной полиции, а в Амурске было перекрыто движение автомобилей. В комментариях указывалось, что гроб несли глава УВД и прокурор.

В прокуратуре края агентству сообщили о недостоверности информации о присутствии прокурора города на траурной процессии. Также недостоверной является информация о перекрытии движения в городе.

При этом полицейским удалось установить личность человека, выложившего пост с видео. Он не смог пояснить правоохранителям цель такого поступка.