"Закрою тему навсегда". Лукьяненко сообщил о завершении серии "Дозоров"

На данный момент автор работает над другим произведением и собирается вернуться к последней книге цикла не раньше весны.

Российский писатель Сергей Лукьяненко начал работу над седьмой книгой серии "Дозоров", которая будет заключительной в цикле романов об Антоне Городецком. Об этом он сообщил в интервью изданию "Известия".

— Не хочу раньше времени раскрывать детали, но это действительно будет финальная книга цикла. Она должна поставить жирную точку во всей этой истории, — пояснил Лукьяненко.

По его словам, сейчас готова одна глава романа, название которого не называется. На данный момент Лукьяненко работает над другим произведением и собирается вернуться к "Дозору" не раньше весны.

— Я не говорю, что Городецкий умрёт, но это точно будет финал. Я закрою тему с "Дозорами" навсегда, — добавил автор.

Ранее Лукьяненко говорил, что не планирует писать седьмую часть "Дозоров", но в апреле 2018-го заявил, что может начать работать над новым романом серии.

Первая книга о маге Антоне Городецком — "Ночной дозор" — была опубликована в 1998 году. В 2004-м её экранизировал режиссёр Тимур Бекмамбетов, в 2006 году на экраны вышло продолжение фильма по роману "Дневной дозор". Последний на сегодняшний день — шестой — роман был опубликован в 2014 году.