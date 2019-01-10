Президент Южной Кореи заявил о скорой встрече Ким Чен Ына и Трампа

Лидер республики также выразил надежду, что переговоры поспособствуют укреплению мира на полуострове.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время обращения к нации заявил, что встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время.

— Второй саммит глав США и Северной Кореи состоится уже совсем скоро и поможет укрепить мир на Корейском полуострове, — сказал Мун Чжэ Ин.

Лидер республики также отметил, что Корея рассчитывает на отмену санкций в отношении КНДР, а в стране уже созданы условия для реализации проектов между двумя странами. Также Мун Чжэ Ин выразил надежду на продолжение процесса примирения на полуострове в новом году.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что Пхеньян будет и дальше придерживаться политики денуклеаризации Корейского полуострова, и пообещал в ходе встречи с Дональдом Трампом приложить все усилия для достижения благоприятного результата переговоров.